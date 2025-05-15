Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenen Helal Market Fuarı’nın açılışında, helal sektörünün ekonomik potansiyelini vurguladı. Türkiye-Rusya 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde Tataristan ile iş birliğinin önemine dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’ı ziyaret ederek Kazan Helal Market Uluslararası Fuarı’nın açılış törenine katıldı.

Bakan Yardımcısı Gürcan, burada yaptığı konuşmada, helal ürünlerin gıda sektörüyle sınırlı olmadığını, geniş bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Türkiye ile Rusya arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinde, helal sektörünün ve Tataristan ile iş birliğinin kilit rol oynayabileceğini ifade etti.

Ziyaret kapsamında Uluslararası Ticaret ve Sanayi Odaları Forumu’nun açılış törenine ve genel oturumuna da katılan Bakan Yardımcısı, Türk-Rus ekonomik ilişkilerinde Kazan’ın stratejik önemine değindi. Gürcan, devletler arası ilişkilerin iş insanları arasındaki temaslarla desteklenmesi durumunda daha verimli sonuçlar doğuracağını kaydetti.