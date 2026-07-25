Avrupa'nın önemli ülkelerinden Fransa ve İspanya'da aşırı sıcak hava ve meydana gelen büyük yangından dolayı yaklaşık 150 bin kişi tahliye edildi.

FRANSA (İGFA) - Fransa ve İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle meydana gelen şiddetli yangın giderek büyüyor. İki ülkede ulusal acil durum ilan edilirken, yaklaşık 150 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Fransız yetkililer, ülkelerinde meydana gelen yangın ile ilgili, 'Sürekli yön değiştiren şiddetli bir orman yangını ile karşı karşıyayız. Metropol şehirlerimize doğru hızla ilerleyen orman yangını nedeniyle bir çok eyalette 115 bin kişiyi tahliye edildi.' dedi.

İspanya'da ise birleşen yangınlar nedeniyle 35 bin kişinin tahliye edildiğini belirten yetkililer, İspanya tarihinin en büyük yangını olduğunu ifade ederek, 'Burada aşırı yüksek derecede sıcak hava var. Diğer yandan orman yangını nedeniyle fırtına da oluşmuş durumda.' ifadelerini kullandı.