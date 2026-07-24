Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci saldırılarına tepki gösterdi. Bakanlık, dört Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırının İsrail'in izlediği politikaların sonucu olduğunu belirterek, uluslararası toplumu faillerin hesap vermesi için harekete geçmeye çağırdı.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrailli yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen saldırılar en güçlü ifadelerle kınandı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin teşvik ettiği belirtilen yerleşimciler tarafından 24 Temmuz'da gerçekleştirilen saldırıda dört Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü politikaların bir sonucu olduğu belirtilerek, işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci şiddetine dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanlığı, Filistin topraklarını gasbeden yerleşimcilerin ve onları destekleyenlerin işledikleri suçların cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası topluma faillerin adalet önünde hesap vermesini sağlayacak adımlar atılması çağrısında bulundu. Bakanlık, Filistin'de sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması ve uluslararası hukukun uygulanması yönündeki çağrısını da yineledi.