Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı, ateşkes ve barış müzakereleri ele alınacak.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un paylaşımına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Türkiye’de bir çalışma ziyareti kapsamında buluşacak.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1922939668955295852

İkili ve heyetler arası görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin acil ateşkes ve barış müzakerelerinin başlatılmasına yönelik tutumunu vurgulayacak.

Ayrıca, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkilerindeki önemli konular da görüşülecek.

Zelenskiy'in uçağı kısa bir süre önce Ankara Esenboğa'ya ulaştı.