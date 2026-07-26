İspanya'da 3 gündür devam eden orman yangını, Madrid, Teruel, Avila, Leon, Huesca ve Cordoba şehirlerinde devam ediyor. Yangından dolayı 70 bine yakın kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

İSPANYA (İGFA) - 3 gündür devam eden orman yangınlarıyla ilgili İspanya, NATO ve AB ülkelerine yardım çağrısı yaptı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA üssü de yangından etkilenirken, üs tamamen boşaltıldı. Yangın nedeniyle yaklaşık 70 bin kişi sandallarla tahliye edildi.

İspanyol yetkililer, yangınların 46 dereceyi bulan aşırı sıcaklardan kaynaklandığını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 'Türkiye, İspanya'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele kapsamında dost ve müttefik İspanya'ya destek sağlamaktadır. İspanya makamlarının Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde yaptığı yardım talebi doğrultusunda Türkiye, yangınla mücadele çalışmalarına katkı sunmak üzere iki yangın söndürme uçağını İspanya'ya sevk etmektedir.

İspanya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarla dayanışmamızı paylaşıyoruz. Sahada büyük fedakarlıkla görev yapan itfaiye ekiplerine, acil durum personeline ve ilgili tüm kurumlara başarılar diliyoruz.

Türkiye, afetlerle mücadelede uluslararası dayanışmanın önemine inanmaktadır. Bu anlayışla dost ülkelerin yanında olmaya ve imkanları ölçüsünde destek sağlamaya devam edecektir. Yangınların en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyoruz.' ifadeleri kullanıldı.