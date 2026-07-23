Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın beraberindeki grupla Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınayarak, Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünün korunması çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya yönelik ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrailli bakanın aşırılık yanlısı bir grupla ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden eylemlerinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu provokatif girişimlerin ve oldubitti yaratma çabalarının engellenmesinin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.