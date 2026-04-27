YÖK Başkanı Erol Özvar, Times Higher Education 2026 Asya Üniversiteler Sıralaması'nda Türkiye'nin 109 üniversite ile en çok temsil edilen üçüncü ülke olduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Times Higher Education tarafından açıklanan 2026 Asya Üniversiteler Sıralaması sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin yükseköğretimdeki yükselişine dikkat çekti.

36 ülke ve bölgeden toplam 929 üniversitenin yer aldığı sıralamada Türkiye, 109 yükseköğretim kurumu ile Hindistan ve Japonya'nın ardından en fazla üniversiteyle temsil edilen üçüncü ülke oldu. Özvar, bu tablonun üniversitelerin küresel ölçekte istikrarlı bir şekilde yükselen başarı grafiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, üniversitelerde görev yapan bilim insanlarının giderek daha fazla uluslararası araştırma ağlarına dahil olmasının ve iş birliğine dayalı projelerin artmasının akademik çalışmaların etkisini güçlendirdiğini vurguladı.

YÖK olarak üniversitelerle uyum içinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Özvar, elde edilen başarıda emeği bulunan akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri tebrik etti.