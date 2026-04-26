KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara özel olarak düzenlediği 23 Nisan Şenlikleri tüm hızıyla ve büyük ilgiyle hafta sonu da devam ediyor.

Birçok farklı etkinliklerin yapıldığı İzmit Milli İrade Meydanı'ndaki şenlik alanında, çocukların gelişimine katkı sunan hem öğreten hem de el becerilerini geliştiren atölye etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda çocuklar 'Bez Çanta Boyama', 'Baskı Boyama' ve '3D Boyama' atölyelerinde farklı figür ve yazıları renklendirerek birbirinden güzel boyamalar yapıyor.

Çocuk şenliğinin en güzel atölyelerinden olan 'Ahşap Topaç Yapımı' atölyesinde çocuklar, el becerilerini geliştirirken aynı zamanda tecrübe ederek topaç yapımını öğreniyor. 'Birleştir ve Kazan' atölyesinde zamana karşı yarışılırken 'Kil Tablet' atölyesinde dikkatli ve el göz koordinasyonuna adapte olarak güzel eserler ortaya çıkarılıyor. Pazar günü akşamı saat 19.00'a kadar sürecek olan etkinliklere tüm çocuklar davetli.