Türkiye'nin teknoloji üretim kapasitesini ve üniversite-sanayi iş birliği performansını ortaya koyan 'Türkiye'nin Patent Raporu 2025' sonuçları açıklandı. Rapora göre Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), özellikle 'Yüksek Bedelli Patent Ticarileştirme' kategorisinde sergilediği performansla Türkiye'nin en başarılı yükseköğretim kurumları arasında yerini aldı.

KOCAELİ (İGFA) - 2025 yılı verileri, üniversitelerin sadece patent sayısına değil, bu patentlerin ekonomik değerine de odaklandığını gösteriyor. 100.000 TL ve üzeri değere sahip 'Yüksek Bedelli Patent Ticarileştirme' sözleşme sayıları baz alındığında; Gebze Teknik Üniversitesi, 2 büyük sözleşme ile ODTÜ ile Türkiye ikinciliğini paylaştı. Yüksek bedelli kategoride ticarileşen patent sayısı incelendiğinde ise GTÜ, toplam 3 patent ile Türkiye genelinde üçüncü sırada konumlandı.

GENEL TİCARİLEŞTİRME PERFORMANSINDA GÜÇLÜ KONUM

Sadece yüksek bedelli değil, tüm ticarileştirme faaliyetleri (Sözleşme Sayısı) baz alındığında GTÜ, 2025 yılında toplam 3 sözleşme ve ticarileşen 4 patent ile ulusal sıralamadaki güçlü yerini korudu.

GTÜ, 'katma değeri yüksek' projeleriyle fark yarattı. GTÜ'nün bu başarısı, üniversitenin teknoloji transfer stratejisinin 'pazarda karşılığı olan ve yüksek ekonomik değer üreten teknolojiler' üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Sanayi ile iç içe olan kampüs yapısı ve Ar-Ge odaklı akademik kadrosuyla GTÜ, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonuna en somut katkıyı sunan merkezlerden biri olmaya devam ediyor.

REKTÖR PROF. DR. HACI ALİ MANTAR: 'TEKNOLOJİYİ EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

GTÜ'nün elde ettiği bu başarıyı değerlendiren Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, üniversitenin ticarileştirme vizyonuna dair şu açıklamalarda bulundu:

'Gebze Teknik Üniversitesi olarak temel önceliğimiz, sadece akademik yayın üretmek değil, bu bilgiyi toplumun ve sanayinin hizmetine sunacak katma değerli teknolojilere dönüştürmektir. Türkiye'nin Patent Raporu 2025 sonuçları, bu stratejik odaklanmamızın meyvelerini verdiğini açıkça göstermektedir. Özellikle 'Yüksek Bedelli Patent Ticarileştirme' kategorisindeki başarımız, nicelikten ziyade niteliğe verdiğimiz önemin bir göstergesidir.

Üniversitemiz, sanayinin tam kalbinde yer alan konumu ve güçlü Ar-Ge altyapısıyla, laboratuvarlarda geliştirilen buluşların raflarda kalmasını değil, ekonomik değere dönüşerek ülkemizin teknolojik bağımsızlığına katkı sunmasını hedeflemektedir. 100.000 TL ve üzeri ticarileştirme bedelleriyle elde ettiğimiz ulusal başarı, patentlerimizin pazar karşılığının ve teknolojik olgunluk seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu kanıtlamaktadır.

Havacılıktan savunmaya, biyoteknolojiden yapay zekaya kadar geniş bir yelpazede yürüttüğümüz çalışmalarla, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu yerli ve milli teknolojileri geliştirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen tüm akademisyenlerimizi ve Teknoloji Transfer Ofisi çalışanlarımızı tebrik ediyorum. GTÜ, yüksek teknoloji üretiminde Türkiye'nin öncü gücü olma vizyonunu sürdürecektir.