Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle lisansüstü programlara başvuru, yatay geçiş ve mezuniyet kriterlerinde önemli değişiklikler yapıldı. En dikkat çeken yenilik ise tezli yüksek lisans için 'yayın yapma' şartı oldu.

ANKARA (İGFA) - Anadolu Üniversitesi'nin Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle lisansüstü eğitim süreçlerinde hem başvuru hem de mezuniyet aşamalarına yönelik dikkat çekici yenilikler getirildi.

En önemli değişikliklerden biri, tezli yüksek lisans öğrencilerine getirilen yayın şartı oldu. Buna göre öğrencilerin mezun olabilmesi için alanlarıyla ilgili hakemli bir dergide makale ya da konferansta bildiri yayımlamaları gerekecek. Ancak bu uygulama, 2026-2027 güz döneminden önce kayıt yaptıran öğrencileri kapsamayacak.

Başvuru süreçlerinde de esneklik sağlandı. ALES puanı olmayan adaylar için üniversite senatosu tarafından belirlenen bir puanla başvuru imkânı tanınırken, boş kontenjanlar için 'kabul belgesi' ile yerleştirme yapılabilmesinin önü açıldı.

Yabancı uyruklu adaylara yönelik düzenlemelerde ise Türkçe yeterlilik şartı netleştirildi.

Türkçe programlara kayıt için C1 düzeyi veya üniversitenin yapacağı sınavdan en az 70 puan alma zorunluluğu getirildi.

Öte yandan, yatay geçiş şartları sıkılaştırılırken, başarısız olunan tezlerin belirli koşullarla tezsiz yüksek lisans diplomasına dönüştürülebilmesine olanak tanındı. Ayrıca özel öğrencilik süresi iki yarıyıl ile sınırlandırıldı ve bu statüde en fazla iki ders alınabileceği hükme bağlandı.

Yeni yönetmelikle birlikte derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilebilmesinin de önü açılırken, doktora yeterlik ve tez süreçlerine ilişkin usuller de yeniden düzenlendi.

Yapılan değişiklikler, lisansüstü eğitimde kaliteyi artırmayı ve süreçleri daha esnek hale getirmeyi amaçlıyor.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz