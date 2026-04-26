Antalya Büyükşehir Belediyesi, çağın en görünmez risklerinden biri haline gelen teknoloji bağımlılığına karşı önemli bir adım attı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Yeşilay iş birliğiyle belediye personeline yönelik 'Teknoloji Bağımlılığıyla Mücadele Eğitimi' gerçekleştirildi. Eğitimde, dijital dünyanın kontrolsüz kullanımının bireysel ve kurumsal verimlilik üzerindeki etkileri kapsamlı şekilde ele alındı.

Günümüzde akıllı telefonlar, sosyal medya ve dijital platformların hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğine dikkat çekilen eğitimde, kontrolsüz kullanımın zaman yönetimi sorunlarından dikkat dağınıklığına, uyku bozukluklarından sosyal ilişkilerin zayıflamasına kadar birçok olumsuz sonucu beraberinde getirdiği vurgulandı.

Uzman eğitmenler, özellikle iş hayatında teknoloji bağımlılığının performans kaybına neden olabileceğine dikkat çekerek, dengeli kullanımın önemine işaret etti.

KURUMSAL VERİMLİLİK İÇİN BİLİNÇLİ KULLANIM

Eğitim kapsamında personele, teknoloji ile sağlıklı bir ilişki kurmanın yolları anlatıldı. Günlük ekran süresinin kontrol altına alınması, bildirimlerin sınırlandırılması, belirli saatlerde 'dijital detoks' uygulanması ve yüz yüze iletişimin artırılması gibi pratik öneriler paylaşıldı. Ayrıca bireylerin kendi dijital alışkanlıklarını fark etmeleri için çeşitli uygulamalar da gerçekleştirildi.