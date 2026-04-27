Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi tarafından kadınların psikolojik iyi oluşlarını desteklemek ve duygusal farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlenen 'Kadınlara Yönelik Psikososyal Destek Programı' yoğun katılımlarla devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kardeşler Kadınlar Gün Evi'nde 'Hayır Demek Özgürlüktür' başlığıyla psikologlar eşliğinde gerçekleştirilen buluşma, çok sayıda Keçiörenli kadını bir araya getirdi.

'Hayır Demek Özgürlüktür' başlığıyla gerçekleştirilen programda sınır koyma, hayır deme ve kendi ihtiyaçlarını önceliklendirme konularında farkındalık kazandırılması amacıyla sağlıklı sınırlar koymanın bireyin psikolojik iyi oluşuna katkısı, bireysel sınır koymanın önemi, sağlıklı iletişim becerileri ve kişinin kendi ihtiyaçlarını ifade edebilme yolları anlatıldı.

Programda, kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları zorlayıcı durumlarda sınır koyma ve özsaygıyı koruma yolları ele alındı. Uzman psikologlar eşliğinde gerçekleştirilen buluşmada, sağlıklı ilişkiler kurabilmek için sınır koyma becerilerinin ve iletişimde denge kurmanın önemi vurgulandı. Katılımcılara, 'hayır' demenin aslında kişiye bir konfor alanı sunduğu ve kişinin yaşam kalitesini artırmak için bu becerinin günlük hayata dahil edilmesi gerektiği anlatıldı.

Kadınların, yaşadıkları belirli olaylar ya da konular hakkında neden, nasıl ve hangi duygularla 'hayır' diyemedikleri, dolayısıyla neden çoğu zaman 'evet' dedikleri kategorize edildi.

Bu süreçte, katılımcılarla günlük hayatta karşılaşılan çeşitli durumlarda nasıl sınır koyulabileceği, soru-cevap yöntemiyle tartışılarak uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Grup çalışmaları ve paylaşımlar sayesinde katılımcılar, hem kendi tecrübelerini aktararak hem de birbirlerinden öğrenerek önemli bir deneyim kazandılar. Kadınların psikolojik iyi oluşlarını desteklemek amacıyla hazırlanan program, 'Değişimini Fark Et' konu başlığıyla devam edecek.