Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75 hibeli 'Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi' kapsamında mısır ve yonca tohumları çiftçilere ulaştırılıyor. Bu kapsamda üreticiler, ilçe bazındaki toplam 14 tarım kredi kooperatiflerinden teslim aldıkları tohumları toprakla buluşturmaya başladı. 27 milyon TL'lik dev destekte dağıtımın 8 Mayıs'ta tamamlanacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığa yönelik destekleri, hem üreticilerin maliyet yükünü azaltıyor hem de üretimi artırmayı amaçlıyor. Özellikle yem bitkisi tohumları, hayvancılık yapan çiftçiler için yem maliyetlerini düşürerek önemli bir avantaj sağlıyor.

Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen 'Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi' doğrultusunda, Kocaeli genelinde 9 ilçe ve 186 mahallede toplam bin 600 çiftçiye destek veriliyor. Proje çerçevesinde 3 bin 350 paket mısır ve 4 bin 100 paket yonca tohumu dağıtılarak, toplam 85 ton yem bitkisi tohumu üreticiyle buluşturuluyor. Yaklaşık 27 milyon TL'lik destek sayesinde 32 bin dekar tarım arazisinin yeniden üretime kazandırılması hedefleniyor.

TOHUMUNU ALAN ÇİFTÇİ TARLAYA KOŞTU

Kocaeli'de yem bitkisi tohumu desteğinden faydalanan çiftçiler, teslim aldıkları mısır ve yonca tohumlarıyla birlikte vakit kaybetmeden tarlalarının yolunu tuttu. Traktörlerine binerek üretim sezonuna hızlı bir başlangıç yapan üreticiler, büyük bir heyecan ve umutla tohumları toprakla buluşturdu. Toprağın bereketine inanan çiftçiler, sağlanan desteklerin kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade etti. Bu tür can suyu desteklerin üretimi ayakta tuttuğunu dile getiren üreticiler, hem ekim alanlarını genişlettiklerini hem de daha verimli bir sezon beklediklerini söyledi.

Desteklerden duydukları memnuniyeti dile getiren çiftçiler, Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Üreticiler, bu yıl hasadın bol ve bereketli geçmesini temenni ederken, emeklerinin karşılığını alacaklarına inandıklarını belirtti.

DAĞITIMLAR 8 MAYIS'TA SONA ERİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75 hibeli 'Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi' kapsamında üreticiler, mısır ve yonca tohumlarını 9 ilçedeki 14 tarım kredi kooperatifinden teslim alıyor. Dağıtımların 8 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlanması planlanıyor.

HEDEF, SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere sağladığı desteklerle tarımsal üretimi yaygınlaştırarak, atıl durumdaki arazileri ekonomiye kazandırıyor. Böylelikle yem bitkisi destekleriyle kırsal üretimin güçlendirilmesi ve hayvancılığın sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.