Erasmus+ projesi kapsamında Almanya'nın Duisburg şehrinden Bursa'ya gelen öğrenci ve öğretmenler Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ile buluştu

Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yürütülen Erasmus+ projesi kapsamında, Duisburg'dan gelen öğrenci ve öğretmen heyeti, Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Uluğ ile Okul Müdürü Halil Gemici de hazır bulundu.

Görüşmede kültürel etkileşim, eğitimde iyi uygulamaların paylaşılması ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi ele alındı.

Samimi atmosferde gerçekleşen toplantılarda Türkiye ve Almanya'daki eğitim sistemleri, müfredat yapıları ve sınav modelleri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Karşılıklı deneyim paylaşımıyla eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik fikir alışverişinde bulunulurken, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin eğitim aracılığıyla güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kaymakam Canbaba, Erasmus+ projelerinin öğrencilerin vizyonuna önemli katkılar sunduğunu belirterek, ziyaretlerinden dolayı Alman heyetine teşekkür etti.