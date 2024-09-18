Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2023 Vision Awards'da “Entegre Faaliyet Raporu” ile Sivil Toplum Kuruluşu kategorisinde altın, Bölgesel En İyi Rapor Anlatımı kategorisinde ise bronz ödüle layık görüldüANKARA (İGFA) - Türkiye Eğitim Vakfı'nın Cumhuriyet’in 100. yılına özel alarak hazırladığı 2023 Faaliyet Raporu, dünyaca tanınan iki yarışmadan üç ayrı ödülün sahibi oldu.

Vakıf, halkla ilişkiler ve iletişim alanın prestijli platformlarından Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (League of American Communications Professionals - LACP)’nin düzenlediği 2023 Vision Awards | Annual Reports Competition'dan başarıyla döndü. TEV, Cumhuriyetimizin 100. yılı temalı 2023 Entegre Faaliyet Raporu ile Non-Profit / Sivil Toplum Kuruluşu kategorisinde altın ödüle layık görülürken, Bölgesel En İyi Rapor Anlatımı kategorisinde ise bronz ödül kazandı.

Türk Eğitim Vakfı’nın uluslararası arenada ilk kez yer aldığı bu prestijli yarışmada, Non-Profit / Sivil Toplum Kuruluşu kategorisinde aldığı 98 puan dikkat çekici bir başarı olarak öne çıktı. Bu yüksek dereceyle, TEV faaliyet raporu hem EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi'nde en iyi ilk 20 rapor arasına girmeyi başardı hem de Türkiye'deki en başarılı 20 rapor arasında yer aldı.

Aynı rapor, dünya çapında yıllık raporlarda mükemmelliği ödüllendiren en prestijli yarışma olarak kabul edilen ve “Faaliyet Raporlarının Oscar’ı” olarak bilinen 2024 International Annual Report Competition (ARC Awards)'da, Non-English Annual Report: Foundation / İngilizce Olmayan Yıllık Rapor: Vakıf kategorisinde altın ödüle layık görüldü.