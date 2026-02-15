Mardin'in genç ve başarılı iş insanı Gökhan Çelik, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bünyesinde önemli bir pozisyona getirildi.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Yaklaşık 19 bin üyeye sahip olan TÜRSAB'ın Kültür Turizmi İhtisas Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Çelik, kısa süre önce kurduğu Marpoint Turizm Seyahat Acentası ile turizm sektörüne adım atmıştı.Bu atama ile Türkiye'nin zengin tarihî ve kültürel mirasının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha etkili bir şekilde tanıtılması amaçlanıyor. Kültür turizmi potansiyelinin stratejik olarak değerlendirilmesi, sürdürülebilir projelerin geliştirilmesi ve uygulanması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Göreve seçilmesinin ardından duygularını paylaşan Gökhan Çelik, şu ifadeleri kullandı:'Başta TÜRSAB Genel Başkanımız Sayın Firuz Bağlıkaya olmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Davut Günaydın'a, Mezopotamya BTK Başkanımıza, kıymetli meslektaşlarıma, yol arkadaşlarıma ve her zaman yanımda olan değerli sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'mizin kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmak adına büyük bir sorumluluk üstlendik.'dedi.

Yeni görevde Kültür ve Turizm Bakanlığı, il kültür ve turizm müdürlükleri ile seyahat acentaları arasında sürekli istişare ve koordinasyon sağlanacağı belirten Çelik'. Kültür turizminin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, destinasyon çeşitliliğinin artırılması, yerel değerlerin turizme entegre edilmesi gibi konular ön planda tutulacak.Ayrıca bölgesel kültür rotalarının öne çıkarılması, tarihî, kültürel ve gastronomik mirasın tematik rotalarla desteklenerek dünya turizmine sunulması planlanıyor.

Türkiye'nin çok katmanlı tarihî ve medeniyet birikiminin daha görünür kılınması, yerel paydaşların aktif katılımı ve kültür turizminin yıl boyunca yaygınlaştırılması hedefleniyor.'ifadelerini kullandı. Gökhan Çelik, bu görevle Türkiye'nin kültür turizmi marka değerini güçlendirmeyi ve ülke turizmine katma değer sağlayacak yenilikçi projeleri sahada hayata geçirmeyi amaçladığını vurguladı.