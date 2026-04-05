Merkez Bankası, yatırımcılara kamuya açık olmayan bilgi verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Londra'da gerçekleştirilen teknik bilgilendirme toplantılarına ilişkin kamuoyunda yer alan iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Banka, söz konusu toplantılarda daha önce paylaşılmamış bilgi ve değerlendirmelerin yatırımcılarla paylaşıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Açıklamada, iletişim politikasının şeffaflık, tutarlılık ve eş zamanlı bilgilendirme ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğü ifade edildi.

Londra'daki toplantılarda, para politikası uygulamalarının daha iyi anlaşılması amacıyla genel makroekonomik görünüm, finansal piyasalar ve bankacılık sektörüne ilişkin teknik soruların yanıtlandığı belirtilirken, paylaşılan tüm bilgilerin halihazırda kamuya açık veriler ve yayımlanmış metinlerle sınırlı olduğu kaydedildi. Banka ayrıca, yurt içi veya yurt dışında kamuoyuna açıklanmamış herhangi bir bilgi ya da politika değerlendirmesinin paylaşılmasının söz konusu olmadığının altını çizerken resmi iletişim kanalları dışındaki yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.