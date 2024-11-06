Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları teröristlere nefes aldırmıyor.

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılamaz hâle getirdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1854132367977271478

Bakanlık, ele geçirilen malzemeleri tek tek yayınladı.

▪️2 adet AT-4 tanksavar silahı,

▪️2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü,

▪️6 adet AK-47 piyade tüfeği,

▪️1 adet Dragunov keskin nişancı silahı,

▪️2 adet tabanca,

▪️60 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı,

▪️840 adet 5.56 mm mühimmat,

▪️1 kutu 7.62 mm mühimmat,

▪️İnfilaklı fitil,

▪️1 adet RPG-7 roketatar dürbünü,

▪️1 adet el dürbünü,

▪️2 adet gündüz görüş dürbünü.