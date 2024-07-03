Irak’ın kuzeyindeki köylere giren ve kaçacak yerleri olmadığını anlayan PKK’lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu.ANKARA (İGFA) - Irak'ın kuzeyinde yaşanan son gelişmelerle ilgili paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, Irak’ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başladıklarını belirterek, "Her türlü alçakça plana rağmen kaçacak yerleri olmadığını anlayan PKK’lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu. Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor. Teröristler ne yaparsa yapsın, kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!" mesajını verdi.

PKK’LI TERÖRİSTLER ŞİMDİ DE KÖYLERDEKİ MÜHİMMAT DEPOLARINI PATLATIYORIrak’ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı. Her türlü alçakça plana rağmen… pic.twitter.com/c68Zxx4XHW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 3, 2024