Eyüpsultan Belediyesi sokaktaki minik dostlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor. Sokakta yeni doğmuş, annesi tarafından terk edilmiş ve bakıma muhtaç yavru kedilerin imdadına Eyüpsultan Belediyesi Göktürk Pati Kliniği yetişiyor.

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaptıkları denetimler sırasında veya vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda annesi tarafından terk edilmiş, yeni doğmuş ve bakıma muhtaç sahipsiz kedileri bulundukları yerden alıyor.

Yavru kediler sonrasında Göktürk Pati Kliniği’ne getiriliyor.

SAHİPSİZ KEDİLER SÜTANNELERE EMANET

Kliniğe getirilen yavru kediler, burada yeni doğum yapmış ve yavru kedileri emzirmeye uygun “Sütanne” kedilerin şefkatli kollarına teslim edilerek beslenme ihtiyaçları karşılanıyor.

Klinikte düzenli olarak sağlık kontrolleri de yapılan yavru kediler beslenme ihtiyaçlarını kendileri giderecek duruma geldiklerinde ise sahiplendiriliyorlar.

Minik dostların sütanne ve sahiplendirilme sürecini anlatan Eyüpsultan Belediyesi Veteriner hekimlerinden Ümit Bardakçı, şunları söyledi: “Pati Kliniğimizde yavrulu annelerimiz var. Annesinin terk ettiği, sokakta bulduğumuz yavruları buradaki sütannelerimize vererek bakımlarını yapıyoruz. Ayrıca gönüllülerimiz de gelerek buradaki çalışan arkadaşlarımıza, yavruların emzirilmesi, tuvalet ihtiyaçlarının karşılanması gibi konularda destek veriyor. Burada gönüllüler eşliğinde yapılan temizlik, emzirme gibi olaylar bittikten sonra hekim kontrolleri yapılıyor. Bu arada, kliniğimize gelen vatandaşlarımızın minik dostları için kısırlaştırma taleplerini de alıyoruz ve Kemerburgaz’da bulunan kliniğe sevkini sağlıyoruz.”