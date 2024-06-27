Eyüpsultan Belediyesi Dünya Yoga Günü kapsamında “Yoga, Meditasyon ve Nefes Terapisi Etkinliği” düzenledi. Silahtarağa Parkı’nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen yoga tutkunları hep birlikte asanalar, nefes egzersizleri ve meditasyon yaptı.

Tüm dünyada 21 Haziran’da kutlanan Dünya Yoga Günü kapsamında Eyüpsultan’da yoga etkinliği düzenlendi. Eyüpsultan Belediyesi tarafından organize edilen Yoga, Meditasyon ve Nefes Terapisi Etkinliği ile vatandaşlar günlük hayatın stresinden uzaklaşarak fiziksel ve zihinsel olarak rahatladı.

Eğitmenler Şule Yalçıntaş, Berivan Tanış ve Sinem Atalan eşliğinde Silahtarağa Parkı’nda düzenlenen etkinlikte yoga pozisyonları, nefes egzersizleri, meditasyon ve saz eşliğinde mantralar söyleşisi yapıldı.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Tamamen ücretsiz olan etkinlikte katılımcılara kahve ikramı da yapıldı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu.