Türkiye Emekliler Partisi ( TEP ) Bursa İl Teşkilatı’nda il ve ilçe teşkilatları yönetim kurulu üyelerine rozet takma töreni gerçekleştirildi.YOLCU TV HABER / BURSA (İGFA) - TEP Osmangazi İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen rozet takma törenine TEP Genel Başkanı Oktay Akçın, İl Başkanı Zeki Ekren, Osmangazi İlçe Başkanı Müberra Özdemir’in yanı sıra il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

TEP Genel Başkanı Oktay Akçın rozet takma töreninde yaptığı konuşmada; partinin kurulduğu günden itibaren emeklilerin hak ettikleri kaliteli ve insanca yaşam sürmesini hedeflediklerini vurgulayarak;

“Emeklilerimizin haklarını koruduğumuzda, bütün çalışan emekçilerimizin haklarını da korumuş olacağız. Çünkü her çalışan bir emekli adayıdır. Bizler, sadece emeklilerimiz için köylümüz, işçimiz, çiftçimiz, memurumuz için de mücadele veriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yarınlarından endişe duymayacağı bir ülke çalışıyoruz. Kadınlarımızın eşitçe, özgürce ve güvenli bir şekilde kendi başarı öykülerini yazabilecekleri bir Türkiye’yi hayal ediyor ve bu hayalimizi gerçekleştirmek için de gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Tüm arkadaşlarımız dün olduğu gibi bugün de sarsılmaz bir kararlılık ve azimle çalışmalarını sürdürüyor ve sürdürmeye devam edecekler. Çünkü biz refah dolu Türkiye için bir araya geldik.. Gayemiz bir, mücadelemiz bir. Ve biz bir olunca yatağına aç giren bir tane yavrumuz kalmayacak. Geleceğinden şüphe duymayan bir tane gencimiz, korku ve şiddet sarmalıyla varoluş mücadelesi veren bir tane kadınımız, engellimiz, yaşlımız kalmayacak. Çünkü TEP daima yanlarında var olacak..” şeklinde konuştu.

Konuşmanın sonunda il ve ilçe teşkilatları yönetim kurulu üyelerine rozetleri TEP Genel Başkanı Oktay Akçın tarafından takıldı.