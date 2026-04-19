Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek uluslararası programda, çocukların dijital ortamlarda korunması için küresel iş birliği ve yeni politika adımları ele alınacak.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, UNICEF ve BM iş birliğiyle 21-22 Nisan tarihlerinde Ankara'da 'Çocukların Dijital Ortamlarda Korunmasına İlişkin Uluslararası Politika ve Uygulama Paylaşımı' programına ev sahipliği yapacak.

Programa, 11'i bakan düzeyinde olmak üzere 17 ülkeden temsilciler ve yaklaşık 30 ülkenin büyükelçileri katılacak.

Üst düzey açılış oturumu, Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Oturumda ayrıca uluslararası kuruluş temsilcileri de konuşma yapacak.

İki gün sürecek programda dijital risklere karşı çocukların korunması, dijital okuryazarlık ve sorumlu teknoloji kullanımı gibi başlıklar ele alınacak. Microsoft, Meta ve Google gibi teknoloji şirketleri ile Türkiye'den ilgili kurumlar da teknik oturumlarda yer alacak.

Program kapsamında çocuklar ve gençler de dijital deneyimlerini ve çözüm önerilerini doğrudan paylaşacak. Ayrıca Türkiye'nin 2026-2030 dönemini kapsayan 'Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı' katılımcı ülkelerle paylaşılacak.

Toplantılarda sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik düzenlemeler de gündeme gelirken, programın sonunda çocukların dijital dünyada daha güvenli şekilde yer almasını hedefleyen bir sonuç bildirgesi açıklanacak.