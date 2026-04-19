Tarım ve Orman Bakanlığı, endüstriyel ürünlerin 'köy ürünü' gibi sunulmasını yasakladı. Yeni düzenleme, tüketiciyi yanıltan ifadeleri ve görselleri engellemeyi hedefliyor.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiketlerinde tüketiciyi yanıltan 'köy ürünü' algısına karşı önemli bir adım attı.

Türk Gıda Kodeksi'nde yapılan düzenlemeyle, gerçekte endüstriyel üretim olan ürünlerin 'köy', 'doğal', 'geleneksel' gibi ifadelerle pazarlanmasının önüne geçilecek.

Yeni kurallara göre, ürün ambalajlarında bu algıyı destekleyen görsellerin kullanımı da sınırlandırılacak. Böylece hem tüketicinin doğru bilgilendirilmesi sağlanacak hem de haksız rekabetin önüne geçilecek.

Bakanlık, düzenlemeyle birlikte gıda etiketlerinde şeffaflığın artırılacağını ve tüketicinin bilinçli tercih yapmasının kolaylaşacağını vurguladı.