Avusturya merkezli selülozik elyaf üreticisi Lenzing’in tekstil sektöründeki üretici ve sektör temsilcileriyle bir araya geldiği Lenzing Buluşmaları 2024’ün ilki Bursa’da gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin farklı şehirlerinde yerel üreticiler ve sektör temsilcilerinin biraraya geldiği “Lenzing Buluşmaları 2024”ün ilk toplantısı Bursa’da gerçekleştirildi.

Tekstil sektörünün kalbinin attığı Bursa’da yerli tekstil üreticileriyle yapılan buluşmalarda sektörün günümüzdeki durumu hakkında fikir alışverişinde bulunulurken Lenzing’in ürettiği selülozik elyaflar ile markanın küresel çaptaki inovasyonlarından bahsedildi.

Sektörde çevreye duyarlı üretim süreçleri konusunda farkındalığı artırmayı hedefleyen Lenzing, toplantılarda fark yaratan inovasyonlarını sektör temsilcileriyle paylaştı. Üreticiler ve tedarikçiler, buluşmalar sayesinde Lenzing’in elyafları ile üretilen ürünlerini yakından deneyimleme fırsatı da buldu.

KATILIMCILAR PREMİÈRE VİSİON SUNUMUYLA GELECEK TRENDLERİ DİNLEDİ

Yılda 11 kez düzenlenen uluslararası fuarlarda dünyanın önde gelen tekstil ve hammadde üreticilerini küresel çapta tanınan moda markalarıyla bir araya getiren, müşteri ve partnerlerle buluşma fırsatlarından bir diğeri olan Première Vision, trend sunumuyla yer aldı. Katılımcılar, küresel moda endüstrisi için yaratıcılık, gelecek trendleri gibi konularda ilham veren platformun, Première Vision S.A. Türkiye Temsilcisi Nihal Kaya tarafından yapılan SS25 sunumunu büyük bir ilgiyle takip etti.

Buluşmada Lenzing’in pazarlama ve e-branding hizmetleri de yerel üreticilerle paylaşıldı. Lenzing, e-branding hizmetiyle sektörde değer zinciri yönetiminin dijitalleşmesine öncülük ediyor. Bunun yanı sıra İstanbul’da bulunan Lenzing’in Satış ve Pazarlama Ofisi aracılığıyla ‘müşteriye yakınlık’ prensibiyle hem Türkiye hem de çevre ülkelerdeki çevreye duyarlı tekstil taleplerini karşılamak için çalışıyor.