Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesi iş birliğiyle Temmuz-Kasım ayları arasında her Cumartesi örnek bir modelle kurulan Yerli Ürün Pazarı, Meram'ın kırsal mahallelerinde üretim yapan çiftçilere önemli bir gelir kapısı oluyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı destekleyen çalışmalarından olan Yerli Ürün Pazarı, Meram'ın kırsal mahallelerinde üretim yapan ailelerin ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturuyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Konya Modeli Belediyeciliğin' en güzel örneklerinden biri olan Yerli Ürün Pazarı'nın kırsal kalkınmaya ve dar gelirli üreticilerin ekonomik olarak güçlenmesine katkı sunan önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

'TEMEL AMACIMIZ ÜRETİCİMİZİN DAHA FAZLA KAZANMASI, TÜKETİCİMİZİN DE KALİTELİ ÜRÜNE UYGUN ŞARTLARDA ULAŞMASI'

Meram'ın kırsal mahallelerinde üreten vatandaşların ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturmanın çok kıymetli olduğunu kaydeden Başkan Altay, 'Örnek bir yerel modelle; yöreye özgü ürünlerin sergilendiği, üretim değerlerinin gelişmesinde büyük payı olan bitkisel ve hayvansal üretimin pazarlanması ihtiyacının giderilmesini amaçlıyoruz. Bu projeyle hem üreticimizin kazancını artırıyor hem de hemşehrilerimizin doğal ve yerli ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Pazarda satış yapan üreticiler de doğrudan vatandaşla buluşarak satış yapabildikleri için büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Başkan Altay'a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğiyle 2019 yılından beri uygulanan proje kapsamında Meram'a bağlı Hatunsaray, Yeşildere, Kayadibi, Sadıklar, Çomaklar, Botsa, Gökyurt, Evliyatekke ve Karaağaç başta olmak üzere kırsal mahallelerdeki üretici aileler pazarda yer alıyor.

ÜRETİCİLERE EĞİTİM VE TEZGAH DESTEĞİ

Projeye katılan üreticilere yalnızca satış alanı sağlanmıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatunsaray Mahallesi'nde üreticilere Girişimcilik, Pazarlama, Sağlıklı Ürün Nakli ve Paketleme konularında sertifikalı eğitimler de veriliyor.

Büyükşehir ayrıca pazarda yer alan tüm üreticilere pazar yeri, pazar tezgâhı, branda ve pazarcı önlüğü desteği de sunuyor. Böylece üreticilerin ürünlerini daha uygun şartlarda tüketiciye ulaştırmasına katkı sağlanıyor.

Her yıl Temmuz-Kasım ayları arasında Meram Melikşah Pazarı'nda Cumartesi günleri örnek bir modelle kurulan Yerli Ürün Pazarı'nda üreticiler, kendi ürünlerini aracılar olmadan doğrudan vatandaşlarla buluşturuyor.