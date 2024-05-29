Son yıllarda Türkiye’den yurtdışına yerleşen gençler arasında da Almanya en çok tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Almanya, bu özellikleri yanında Türkiye’nin ve Ege Bölgesi’nin ihracatında uzun yıllardır lider ülke konumunda.İZMİR (İGFA) - Türkiye, 2023 yılında 255 milyar 800 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Almanya’da 21 milyar 79 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’nin ihracatında Almanya yüzde 8,3’lük payla temsil edildi. Almanya’dan sonra en çok ihracat yaptığımız ülke 14,8 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 12,4 milyar dolarla İngiltere oldu.

Almanya, dünyanın ihracat devi ülkelerinden birisi. Makine ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere ihracatta dünyayı domine ediyor. Türkiye, 2023 yılında Almanya’dan 28,6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Türkiye ile Almanya arasındaki dış ticaret hacmi 49,8 milyar dolara ulaştı ve 50 milyar dolara ramak kaldı.

Sayıları 120 bine ulaşan Türk ihracatçıları, 2023 yılında Afrika kıtasına 19 milyan 49 milyon dolarlık ihracat yaparken, Amerika kıtasına 18 milyar 23 milyon dolarlık ürün gönderiminde bulundular. Türk ihracatçıları, Asya ve Oknasuyla pazarında ise; 10,8 milyan dolarlık dışsatıma imza attı.

Bu veriler ışığında Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı 21 milyar 79 milyon dolarlık ihracatın 3 kıtaya yapılan ihracat rakamını solladığı gözlendi. Türkiye’nin 2024 yılı ihracatının ilk dört aylık verilerine baktığımızda Almanya, 6 milyar 713 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korudu. Almanya, Türkiye’nin ihracatında yüzde 8,1’lik payla temsil edildi.

2024 yılının Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin ithalat yaptığı ülkeler listesine bakıldığında Almanya’dan 8 milyar 526 milyon dolar ithalat gerçekleştirdik. Almanya-Türkiye arasındaki dış ticaret 2024 yılının ilk 4 aylık döneminde 15 milyar 239 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, Almanya’ya gerçekleştirdiği her 74 dolarlık ihracata karşılık 100 dolarlık ithalat yaptı.

Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri, 2023 yılında Almanya’ya 1 milyar 850 milyon dolarlık ihracat yaparken, EİB’nin 18,3 milyar dolarlık ihracatında Almanya’nın payı yüzde 10,2’ye ulaştı. Almanya, Türkiye genelinde olduğu gibi Ege Bölgesi’nde de en çok ihracat yapılan ülke olmayı sürdürdü. Ege Bölgesi’nde Almanya’dan sonra en çok ihracat yapılan ülkeler; 1 milyar 509 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 1 milyar 47 milyon dolarla İspanya şeklinde sıralandı.

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ’NDEN ALMANYA’YA YAPILAN İHRACAT TABLOSU

Sektör Adı

Ülke

2022 (USD)

2023 (USD)

Sektör ihracatındaki sıralaması

Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri

ALMANYA

54.209.262

45.502.013

3. ülke

ÇELİK

ALMANYA

172.043.603

207.753.870

1. ülke

ÇİMENTO CAM SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ

ALMANYA

33.249.366

12.804.906

2. ülke

Demir ve Demir Dışı Metaller

ALMANYA

120.661.027

116.410.391

1. ülke

Deri ve Deri Mamulleri

ALMANYA

26.654.375

26.286.346

1. ülke

Değerli Maden ve Mücevherat

ALMANYA

423.925

85.043

4. ülke

Elektrik – Elektronik

ALMANYA

90.877.948

64.323.115

3. ülke

Fındık ve Mamulleri

ALMANYA

6.593.707

6.571.719

1. ülke

GEMİ VE YAT

ALMANYA

144.611

153.990

16. ülke

Halı

ALMANYA

8.534.198

5.317.675

2. ülke

Hazırgiyim ve Konfeksiyon

ALMANYA

347.072.487

300.822.651

1. ülke

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri

ALMANYA

29.169.165

34.311.864

8. ülke

İKLİMLENDİRME SANAYİİ

ALMANYA

84.880.497

88.838.652

2. ülke

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

ALMANYA

88.738.956

91.833.319

5. ülke

Kuru Meyve ve Mamulleri

ALMANYA

113.580.970

118.459.227

2. ülke

Maden ve Metaller

ALMANYA

66.257.000

34.196.827

7. ülke

Makine ve Aksamları

ALMANYA

77.950.494

78.727.494

1. ülke

Meyve Sebze Mamulleri

ALMANYA

160.061.642

170.576.832

2. ülke

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİ

ALMANYA

4.747.705

5.844.070

8. ülke

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK MAMULLERİ

ALMANYA

66.897.779

72.940.525

9. ülke

Süs Bitkileri ve Mamulleri

ALMANYA

116.208

161.385

8. ülke

Taşıt Araçları ve Yan Sanayi

ALMANYA

282.728.063

281.809.503

1. ülke

Tekstil ve Hammaddeleri

ALMANYA

12.444.602

11.722.341

10. ülke

Tütün

ALMANYA

12.082.648

13.910.270

19. ülke

Yaş Meyve ve Sebze

ALMANYA

32.421.657

50.175.591

2. ülke

Zeytin ve Zeytinyağı

ALMANYA

10.114.514

11.342.463

10. ülke





1.902.656.409

1.850.882.081



