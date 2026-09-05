Üretim tesislerinde her geçen gün daha fazla tercih edilen fiber lazer kesim teknolojilerinde dünyanın en gelişmiş çözümlerini sanayicilerle buluşturan Gweike Lazer'in dünya genelindeki 3. büyük showroom'u Türkiye'deki yetkili distribütörü Lothbrog Makine tarafından Bursa'da açıldı.

BURSA (İGFA) - Fiber lazer kesim teknolojilerinde dünyanın en gelişmiş profesyonel çözümlerini Türkiye'de sanayicilerle buluşturan Gweike Lazer'in Türkiye'deki tek yetkili distribütörü Lothbrog Makine'nin İzmir Yolu Başköy mevkiindeki showroomu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Toplam 5 bin metrekarelik bir yerleşke ile hayata geçirilen showroom kendi alanında dünyanın üçüncü büyük showoomu olma özelliğine sahip bulunuyor.

Gweike Lazer Satış Müdürü Lynette Lyu, Firma Temsilcisi Yın. Chuanping, Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu, Lothbrog Makine çalışanları, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin yöneticileri ile kalabalık davetli topluluğunun katılımıyla açılan showroom, örnek yapılanmasıyla sektöre hareket kazandırdı.

Lothbrog Makine'den Türkiye'de ilk

Törende açılış konuşmasını yapan Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu, Gweike markasının dünya genelindeki üçüncü büyük fiber lazer showroomunu Bursa'da Lothbrog Makine bünyesinde 5 bin metrekarelik bir yerleşke ile hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kurulduğu günden bu yana temel amaçlarının yalnızca makine tedarik eden bir firma olmanın yanı sıra, Türk sanayisinin üretim gücüne, teknolojisine ve geleceğine değer katan stratejik bir çözüm ortağı olmak olduğunu vurgulayan Akıncıoğlu, 'Kaliteyi, inovasyonu ve özellikle satış sonrası güveni her zaman işimizin merkezinde tuttuk. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis, bizim için yalnızca fiziksel bir büyüme değildir. Burası, en yeni teknolojileri sanayicilerimizle buluşturacağımız, teknik servis ve uygulama altyapımızı daha da güçlendireceğimiz ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve yerinde çözümler sunacağımız, sanayicilerimizin teknolojiyi yalnızca görmekle kalmayıp, bizzat deneyimleyerek doğru yatırımları planlayabilecekleri yaşayan bir teknoloji üssü olacaktır' diye konuştu.

Makinelerinin metalin bulunduğu her alanda, evlerde kullanılan bir çatalın üretiminden cephedeki tanka, otomotivden savunma sanayisine, makine imalatından ağır sanayiye ve inşaata kadar çok geniş bir kullanım alanı sunduğuna işaret eden Akıncıoğlu, yeni tesislerinde ayrıca Türkiye'de henüz sınırlı sayıda bulunan 40 kW gücündeki fiber lazer makinelerine de yer verdiklerini ifade etti.

Yeni yatırımlarla büyüme hedefi

Bugüne kadar sanayicilerle buluşturdukları 2 bine yakın makinenin üzerine, yeni yatırımlarıyla güçlerini ve kapasitelerini eklediklerini belirten Akıncıoğlu, 'Yeni yatırımımızın gücünü ve kapasitesini ekleyerek yolumuza daha güçlü devam edeceğiz. Bu büyümeyi yalnızca yerleşkeler ile değil istihdamla da destekleyeceğiz. Halihazırda 100'ün üzerinde beyaz yaka ve mühendise sağladığımız istihdamı, bu yatırımla birlikte önümüzdeki yıl yüzde 15- yüzde 20 seviyelerinde artırmayı hedefliyoruz. Özellikle satış sonrası hizmetlerimizi daha da güçlendirmek amacıyla, mevcut elektrik elektronik ve makine mühendislerimize yeni mühendis arkadaşlarımızı dahil edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki bir makine yatırımı satışla bitmez. Asıl değer, o makinenin yıllar boyunca kesintisiz, verimli ve güvenilir şekilde çalışmasını sağlayabilmektir' dedi.

Yeni tesisin sektöre, Bursa'ya ve Lothbrog ailesine hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını dileyen Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

'Bu değerli yatırımın hayata geçmesinde emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen kıymetli müşterilerimize ve güçlü iş ortaklarımıza-finans kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizin üretim gücüne ve rekabetçiliğine katkı sağlamak için yatırımlarımıza ve katma değer üretmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Yeni tesisimizin sektörümüze, sanayimize, Bursa'mıza ve Lothbrog ailesine hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum.'

Gweike Lazer'den Lothbrog Makine'ye övgü

Gweike Lazer Firma Temsilcisi Yın. Chuanpingl de konuşmasında, Lothbrog Makine'nin derin tecrübesi, profesyonel hizmet anlayışı ile Türkiye pazarında sağlam yer edindiklerine işaret ederek, Lothbrog Makine ile bundan sonra da Türkiye pazarında başarıdan başarıya koşacaklarına inandıklarını dile getirdi. Gweike Lazer Satış Müdürü Lynette Lyu ise Lothbrog Makine ile 2019 yılından itibaren birlikte ilerlediklerini söyledi. Lyu yeni showroomun yeni başlangıçları ve yeni gelecekleri de beraberinde getirmesini diledi.

Akıncıoğlu'nun açılış konuşmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Açılışı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in adına tebrik eden Nilüfer Belediye Başkan Vekili Salih Güleç de 'Böylesine anlamlı ve güzel bir showroomun Nilüfer'de olması sevindirici. Ekonominin zor günlerinde yatırım yapan Lütfi Bey'i tebrik ediyoruz. Bu işyerinin açılmasında emeği bulunanları tebrik ediyor, bol kazançlar diliyorum' diye konuştu.

Bir başarı hikâyesi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener konuşmasında, bir başarı hikâyesine tanıklık ettiklerinin altını çizdi. Lothbrog Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu'nun ekibiyle birlikte başarılı işlere imza attığına dikkat çeken Şener, katma değeri yüksek teknolojik ürünleri Türkiye'yle tanıştırmasından dolayı Akıncıoğlu'nu tebrik etti. Şener, Lothbrog Makine'nin başarılı distribütörlük çalışmalarını üretimle de taçlandırması dileğinde bulundu.

Lothbrog Makine'nin yeni yatırımının sadece kendi büyümesine değil, Bursa'nın güçlü sanayi ekosistemine de önemli katkı sağlayacağına dikkat çeken GESİAD Başkanı Tolga Papatya ise, showroom açılışı vesilesiyle üretime, teknolojiye, girişimciliğe ve Bursa sanayisinin geleceğine duyulan güveni birlikte kutladıklarını ifade etti.

İnovasyona dayalı büyüme

Üretim tesislerinde her geçen gün daha fazla tercih edilen fiber lazer kesim teknolojilerinde dünyanın gelişmiş çözümlerini Türk sanayicisiyle buluşturan Lothbrog Makine'nin yeni showroomunun hizmete girmesini gönülden kutladığını belirten BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu da BALKANTÜRKSİAD olarak iş dünyasının teknolojiye, inovasyona, üretime ve ihracata dayalı büyümesini her zaman desteklerini vurguladı.

Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Burak Özgen ise showroom açılışını sektörde istihdam oluşturulmasına vesile olması açısından değerli bulduklarını söyledi. Özgen, Lothbrog Makine'ye çalışmalarında başarılar diledi.

Bursa İzmir Karayolu Ticaret ve Sanayi İş İnsanları Derneği (BİZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Bilek de yatırım için bölgelerini seçtiklerinden dolayı Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu'na teşekkür etti.

KalDer Bursa Şubesi Genel Sekreteri Aykan Kurkur da konuşmasında Lothbrog Makine ile 3 yıl önce tanıştıklarını, firmanın 3 yıllık süreçte yüksek teknolojiyi Bursa'ya getirdiğini görmekten mutluluk duyduklarını vurguladı. Kurkur, showroomun Bursa ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardında protokol mensupları ve konukların katılımıyla showroom'un açılış kurdelesi kesildi ve tesis gezildi.