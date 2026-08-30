Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Millî Savunma Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluş kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla Türkiye'deki teknopark sayısının 115'e yükseldiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin teknoloji geliştirme üsleri olan teknoparkların büyümeye devam ettiğini belirterek, yeni teknoloji geliştirme bölgesinin ekosisteme önemli katkı sunacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yayımlanan kararla kurulan Milli Savunma Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Türkiye'nin teknoloji ve Ar-Ge altyapısına eklenen yeni merkezlerden biri oldu.

Bakan Kacır, paylaşımında 'Teknoloji ekosistemimize hayırlı olsun' ifadelerine yer verdi.