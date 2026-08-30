Bornova Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Zafer Konseri, Büyükpark'ta binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Gecede şef Salih Sütoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu ve usta sanatçı Bedri Ayseli sahne aldı.

İZMİR (İGFA) - Milli mücadelenin dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, İzmir'de büyük bir gururla kutlandı. Bornova Belediyesi'nin organizasyonuyla Büyükpark alanında gerçekleştirilen 'Zafer Konseri', binlerce İzmirlinin katılımıyla adeta dev bir şölene dönüştü. Ellerindeki Türk bayraklarıyla alanı hıncahınç dolduran vatandaşlar, zafer ruhunu müzikle harmanlayarak unutulmaz bir gece yaşadı.

Konserin ilk bölümünde sahne alan Şef Salih Sütoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu, 'Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı', 'Atımı Bağladım Delikli Taşa' ve 'İzmir'in Kavakları' gibi birbirinden değerli kahramanlık türkülerini seslendirdi. Büyükpark'ı dolduran kalabalığın dev bir koro halinde şarkılara eşlik etmesiyle bayram coşkusu zirveye taşındı. Koro performansının ardından sahneyi devralan Türk halk müziğinin efsane ismi Bedri Ayseli, sevilen eserleriyle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. 'Sarı Gelin' ve 'Suzan Suzi' gibi duygusal parçalarla başlayan müzik ziyafeti, 'Mardin Kapı Şen Olur' ve 'Erik Dalı' ile hareketli bir atmosfere dönüştü.

USTA SANATÇIDAN BORNOVA ÖVGÜSÜ

Sahnede sadece şarkılarıyla değil, samimi sohbetiyle de gönüllere taht kuran Bedri Ayseli, ilçedeki değişime ve güzelleşen kentsel alanlara dikkat çekti. Ayseli, 'Sağ olsun, var olsun. Gezdim, yapılan güzel işleri gördüm. Kendisini canı gönülden kutluyorum. Başarısı daim olsun inşallah.' dedi.