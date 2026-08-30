Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesinde trafik akışını rahatlatacak önemli bir ulaşım projesini daha hayata geçiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nin 2. etap yol yapım çalışmaları kapsamında altyapı ve üstyapı imalatları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla cadde, 2x2 şeritli hizmete sunulacak.

Mevcut durumda tek gidiş ve tek geliş olarak hizmet veren Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, artan trafik yükünü karşılamak ve ulaşım kapasitesini artırmak amacıyla baştan aşağı yenileniyor. Proje kapsamında caddenin bin metrelik bölümü, 25 metre genişliğinde ve 2x2 şeritli olacak şekilde yeniden projelendirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte cadde, mevcut kapasitesinin üzerine çıkarılarak araç trafiğinin daha düzenli ve güvenli şekilde ilerlemesine imkân sağlayacak. Özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığının azaltılması ve bölgedeki ulaşımın daha akıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

DURAK CEPLERİ VE PARKLANMA ALANLARI

Yuvacık Kültür Merkezi'ne ulaşımın sağlandığı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde toplu taşıma araçlarının rahat bir şekilde yolcu indirip bindirebileceği durak cepleri ve araçların rahatlıkla park edebileceği parklanma alanları da cadde üzerinde planlanıyor.

Yol genişletme çalışmalarının yanı sıra yağmur suyu ızgara imalatları ve taş duvar çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Üst ve alt kot taş duvar imalatları tamamlanırken, proje kapsamında toplam 5 bin 500 metreküp taş duvar imalatı yapıldı. Üstyapı yenileme çalışmalarıyla yolun sürüş konforu ve dayanıklılığının artırılması, yeni yol geometrisiyle birlikte ulaşımın daha güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi amaçlanıyor.