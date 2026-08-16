Ticaret Bakanlığı, lisanslı depoculuk sisteminin etkinliğini artırmak ve sektörün mali yapısını güçlendirmek amacıyla iki ayrı tebliğde değişikliğe gitti. Yeni yatırımlarda yatay depolara izin verilmeyecek, asgari depolama kapasitesi 35 bin ton olacak.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, tarımsal ürünlerin güvenli koşullarda depolanması, üreticilerin ürünlerini daha etkin değerlendirebilmesi ve lisanslı depoculuk altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.

Bu kapsamda Lisanslı Depo İşletmelerine Kuruluş İzni Verilmesi Hakkında Tebliğ ile Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği'nde değişiklik yapıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Türkiye'de 266 lisanslı depoculuk şirketi, 14,4 milyon ton depolama kapasitesiyle faaliyet gösteriyor.

Yeni düzenlemeyle bundan sonra yapılacak yatırımlarda yatay depolara kuruluş izni verilmeyecek. Yeni tesislerde bulunması gereken asgari çelik silo sayısı da belirlenirken, lisanslı depolar için asgari depolama kapasitesi 35 bin ton olarak düzenlendi.

Mevcut lisanslı depo işletmelerine ise gerekli şartları karşılamaları halinde kapasite artış izni alma imkanı getirildi.

ASGARİ SERMAYE TUTARLARI ARTIRILDI

Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği'nde yapılan değişikliklerle de işletmelerin mali yapısının güçlendirilmesi ve verimliliğinin artırılması hedeflendi.

Bu kapsamda lisanslı depo işletmelerinin asgari sermaye tutarları artırılırken, depolama kapasiteleri de yükseltildi.

Bakanlık, düzenlemelerle lisanslı depoculuk sisteminin daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını, tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik altyapının geliştirilmesini ve sektörün finansal dayanıklılığının artırılmasını amaçlıyor. Bakanlık, tarımsal ticaretin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesine katkı sağlayacak düzenlemelerin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda devam edeceğini duyurdu.