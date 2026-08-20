Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur Hava Üssü'ne yönelik saldırısının Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirterek saldırıyı 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi. Bakanlık, saldırı öncesinde veya sırasında üste herhangi bir Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı, TEKNOFEST Mavi Vatan'a ev sahipliği yapan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

TCG Koçhisar'da düzenlenen toplantıda Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve sınır güvenliği faaliyetlerine ilişkin son verileri paylaştı.

3 PKK'LI TESLİM OLDU

Tuğamiral Aktürk, geçtiğimiz hafta 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

Hudutlarda ise yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 588 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 4 terör örgütü mensubunun bulunduğu belirtildi. Böylece 1 Ocak'tan bu yana hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 530'a yükseldi.

Yasa dışı geçişi engellenen 1.059 kişiyle birlikte, yıl başından bu yana engellenen kişi sayısının ise 46 bin 577 olduğu açıklandı.

'TÜRK ASKERİ HEYETİ BULUNMUYORDU'

Toplantının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakanlık, İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur Hava Üssü'ne yönelik saldırısını da değerlendirdi. Açıklamada saldırının Suriye'nin istikrarına, güvenliğine ve birlik ve bütünlüğüne zarar vermeye yönelik olduğu belirtilerek, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İsrail, imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askerî faaliyetlerine devam etmekte; Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/kiaZee9cKV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2026

Bakanlık saldırı öncesinde veya saldırı sırasında Ebu Ez-Zuhur Hava Üssü'nde herhangi bir Türk askeri heyetinin bulunmadığını duyururken, Suriye ve bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür saldırılara son vermesi ve uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlık açıklamasında, Türkiye'nin Suriye'nin 'tek ordu' ilkesi çerçevesinde kendi altyapısını ve askeri kapasitesini oluşturma faaliyetlerine destek vermeyi sürdüreceklerini duyurdu.