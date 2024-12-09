Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfında öğrenim gören on öğrenci, atık malzemelerden yaptıkları ürünlerle geri dönüşümün önemine dikkati çekti.ANKARA (İGFA) - Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfında öğrenim gören 10 öğrenci, aldıkları eğitimin ardından atık malzemelerle yaptıkları ürünlerle hem geri dönüşümün önemine dikkati çekiyor hem de el becerilerini geliştirip öz güven kazanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre öğrenciler, dekoratif ürünler yapmak için öğretmenleri Leyla Rahşan Karavelioğlu ve Cüneyt Taşdemir'den çeşitli eğitimler aldı. Eğitimin ardından çevreden topladıkları ve evlerinden getirdikleri atık malzemeleri okulda farklı objelere dönüştürerek el becerilerini geliştirdi. Yaptıkları çalışmalarla çevrelerinde kullanılmayan malzemeleri değerlendirme imkânı bulan öğrenciler, geri dönüşüm konusunda da farkındalık oluşturuyor.

Öğrencilerin kozalak, soda şişesi, karton, pet şişe gibi malzemelerden ortaya çıkarttığı vazo, şamdan, resim tablosu, süs eşyası ve ahşap duvar tablosu gibi ürünler, hem sınıflarında hem de okul koridorunda sergileniyor.