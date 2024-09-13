Malkara’da bebeğe şiddet olayında yeni detayları Baro Başkanı Av. Egemen Gürcün paylaştı. Rapora göre 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar yapılmış!Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tekirdağ Baro Başkanı Av. Egemen Gürcün, Tekirdağ’da Sıla Bebeğe yönelik yapılan şiddete ilişkin açıklamada bulundu.

Sıla Y. adlı bir bebeğin şiddete uğradığı olayla ilgili soruşturma sürerken, Tekirdağ Baro Başkanı Av. Egemen Gürcün olayın yakından takipçisi olduklarını belirtti.

Malkara’ya giderek Malkara Baro Temsilcisi Av. Ergün Vardar ile çeşitli ziyaretlerde bulunan Baro Başkanı Gürcün, şiddet olayının tüm hukuki süreçlerinde adaletin sağlanması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Olayın detayları ve yürütülen soruşturmanın hassasiyetle takip edildiği açıklandı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün açıklamasında, “Öncelikle gerçekleşen olay ortaya çıkma tarihi 8 Eylül ancak edindiğimiz bilgilere göre olay 5'inde gerçekleşmekte. Çocuğun durumunu ağırlaşması üzerine annenin çocuğu hastaneye götürdüğü ve burada bazı bulguların ortaya çıktığı. Savcılığa intikal eden bulguların ortaya çıktığı ve soruşturmanın bu aşamada derinleştiğini öğrendik. Bildiğiniz gibi şu an için 3 tutuklu bulunmakta soruşturmada. Bunlardan biri anne, ikisi de suça sürükleyen çocuk olarak nitelendirilen 18 yaşından küçük şüpheliler. Annenin tutuklanmasının asıl nedenlerinden bir tanesi suç delillerini gizlemesi, karartması ve suçu ihbar etmemesi önem arz etmekte. Onun dışında da aile yükümlüklerine aykırı davranışla bu suçlarla beraber işlenen bir diğer suç olarak karşımıza çıkmış. Annenin Tutuklanma gerekçesi bu. İki tane SSÇ (Suça sürüklenen çocuk) var. Dosyadaki bulunan Adli Tıp Kurumu'nun kati raporlarından da edindiğimiz bilgi ve gelen raporlar ne yazık ki 2 yaşındaki yavrumuza bir cinsel istismar vakasının ortaya çıktığını gösteriyor. Bu anlamda çok üzgünüz gerçekleşen bu vahim olay nedeniyle. Ancak şunu ifade etmek gerekirse Malkara halkımız bu konuda Cumhuriyet Savcılığımızın bu konuyu özveriyle ve titizlikle yürütüldüğünü maddi gerçeğin ortaya çıkmasıyla ilgili gerçekten çok detaylı bir soruşturma yürüttüğünü biraz önce öğrenmiş bulunmaktayız. Bu bakımdan da Cumhuriyet Savcılığımızı kutluyoruz. Olayın aydınlatılmasıyla ilgili çok kıymetli bir çalışması mevcut” diye konuştu.