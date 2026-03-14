Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile iftar sofrasının bereketini paylaştı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Polisevi'nde düzenlenen iftar programına Başkan Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yanı sıra Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şehit aileleri ile gaziler ve gazi yakınları katıldı.

İftar programında konuşan Başkan Büyükkılıç, 'iyi ki varsınız' diyerek hitap ettiği şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile bir arada olmaktan onur ve mutluluk duyduklarını ifade etti. Büyükkılıç, şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerinin Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ederek, huzur içerisinde Ramazan Bayramı'nı yaşayabilme dua ve temennisinde bulundu.

Dünya gündemine değinen Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın olması gereken bir dönem içerisinde olunduğunun altını çizerek, 'Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize ve dinimize bağlı bir şekilde yaşamayı ve bu değerlerimize sahip çıkmayı olmazsa olmazımız olarak görüyorum' dedi.

Başkan Büyükkılıç, İstiklal Marşı'nın 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım; Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garb'ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar; Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar, Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar?' dizelerini seslendirerek, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yılı dolayısıyla İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yâd etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif'in 22'nci gününde, Büyükşehir Belediyesi'nin gönül sofralarından biri olarak Eskişehir Bağları bölgesinde hizmet veren iftar sofrasını ziyaret etti.

Vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, çocuklarla yakından ilgilenerek Kayserililerin Ramazan ayını tebrik etti. Büyükkılıç, vatandaşların talep ve önerilerini de bizzat dinleyerek iftar sofrasındaki yemek dağıtım noktasında vatandaşlara yemek dağıtımı yaptı. Vatandaşlar Büyükşehir'in iftar sofrası hizmetinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini ilettiler.

Büyükkılıç, iftar programlarının ardından Melikgazi ilçesinde bulunan Saçmacı Camii'nde teravih namazının ardından vatandaşla bir araya geldi.