Edirne Keşan Kahveci Lokantacı ve Otelciler Odası genel kuruluna tek liste ile giden Hüzeyir Ergin, odanın yeni başkanı seçildi

Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Odası Başkanlık seçimi dün gerçekleştirildi.

35 yıldan bu yana oda yönetimi ve başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Çakmak'ın aday olmayacağını açıklamasından sonra adaylığını açıklayan Hüzeyir Ergin'in tek liste ile gittiği kongrede Hüzeyir Ergin başkanlığı kazandı.

Saat 10.00 Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda başlayan kongreye Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, Yenimuhacir Belediye Başkan Vekili Hakan Yaşarbaş, Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler Büfeciler Federasyonu Başkan Vekili ve İstanbul Kahveciler, Kıraathaneciler Büfeciler Odası Başkanı Serdar Erşahin, Türkiye Kahveciler Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Lüleburgaz Kahveciler Odası Başkanı Nazif Kıvılcım, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, SP Keşan İlçe Başkanı Ahmet Köseler, Edirne İl Ticaret Müdürü Mustafa Kurt, Keşan STK ve esnaf odası başkanları, Edirne, Uzunköprü ve İpsala'dan esnaf odası başkanları ile üyeler katıldı.

Kongrede ilk olarak Divan heyeti Oluşturuldu.

Divan Başkanlığına Edirne Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Başkan Yardımcılığına Mahmut Demirkan, Katip Üyeliklere Cüneyt Ünver, Ramazan Aktaş, Çiğdem Gülecen seçildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından plaket töreni gerçekleştirildi.

35 yıldan bu yana oda yönetimi ve başkanlık görevinde bulunan Hüseyin Çakmak'ın plaketini Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene takdim etti.

Ardından odaya yönetim ve denetim üyesi olarak hizmet eden, Zeki Filiz, Yaşar Kavlak ve Hasan Akıncı'ya plaketlerin takdim konuklar tarafından takdim edildi.

Vefat eden Yalçın Aktaş, İsmet Çakır, Necat Kılıç, Selahattin Gül'ün yakınlarına da yine protokol tarafından plaketleri takdim edildi.

Daha sonra şu andaki yönetim kurulu alınan karar gereği Hüseyin Çakmak'a Onursal Başkan belgesini takdim etti.

Ardından Oda Sekreteri Necip Şenol tarafından Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Bilanço Gelir Gider tablosu okundu.

Raporlar üzerinde söz alan çıkmayınca Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Gelir Gider tablosu ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Ardından söz alan Çakmak, raporların oybirliği nedeni ile kabul edilmesinden dolayı üyelere teşekkür etti.

Kongrede diğer maddelerin de oybirliği ile kabul edilmesinin ardından Dilek ve Temenniler maddesine geçildi.

Dilek ve temennilerde ilk olarak konuşan Hüseyin Çakmak şunları söyledi.

'Sayın dostlar, bugün düğünümüz var. Bugünkü düğünümüz Keşan Lokantacı, Kahveci ve

Otelciler odamızın genel kurulu yapılmaktadır. Bu genel kurulda her 4 yılda bir yapılmak zorundadır. Bu düğünümüzün iki tane seyircisi var yanımızda. Bir tanesi ben ve eski yönetim kurulu arkadaşlarımız. Bundan sonra genç yönetimlere bırakıyoruz görevi. Bundan sonra görev almayacağız. Bugün 1990 yılında 37 yaşında çıktığımız bu güzel heyecanlı yolda 35 yılda buraya kadar geldik. Hayatta arabalar yenileniyor, evler yenileniyor ama insanlar da belli bir yaştan sonra yönetimlerini yenilemek zorundalar.

Biz de bu çerçevede değerli arkadaşlarımla beraber bundan sonra odamızı daha yeni kuşakların,yeni jenerasyonların, yeni teknolojilerle idare etmesini diliyorum ve kendilerine başarılar diliyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın. Hakkımız geçen tüm esnaflarımıza, halkımıza, hakkımızı helal ediyoruz. Onlar da lütfen haklarını helal etsin' dedi.

Salondaki tüm üyelerin de 'Bizim de hakkımız olsun' cevabı Hüseyin Çakmak'ı duygulandırdı.

Çakmak'ın ardından Pembe Liste başkan adayı Hüzeyir Ergin söz aldı.

Ergin de konuşmasında şunları söyledi.

'Sayın Ticaret İl Müdürüm, Kıymetli Siyasi Parti ilçe başkanlarım ve Yöneticileri, Edirne Esnafı Sanatkârı Odaları, Birlik Başkanım Yönetim Kurulu Üyeleri, Keşan Esnafı Sanatkârı Oda Başkanlarım, Çevre İlçelerimizden gelen Oda Başkanlarımı, Değerli Muhtarlarım, Basın mensupları, Değerli oda üyelerim, sevgili misafirler, sayın divan, hepiniz genel kurumuza hoş geldiniz. Değerli oda üyelerim, Değerli Oda Başkanı Hüseyin Çakmak ve yönetici ağabeylerimin yanında yöneticilik anlamında tecrübelerim oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çıraklık dönemi bitirdik. Şimdi kalfalık dönemindeyiz. Heyecanlıyız. Evet. Sizlere hizmet için heyecanlıyız. Genç kardeşlerimizle beraber elimize aldığımız bayrağı daha yüksekler taşıyacağız. Değerli üyeler sizleri yaşanan zamlara karşı ezdirmeyeceğiz. Tarifemizi günün şartlarına göre sizlere hazırlayacağız. Heyecanla, şevkle, hırsla sizlere hizmet edeceğiz. Kamu kurumu ve kuruluşlarımız ile esnaf oda başkanlarımızla sizlerin sorunlarını görüşerek çözüm bulacağız. Odamızın olan seçimi genel kurulu hayırlı olsun'

Konuşmaların ardından Hüzeyir Ergin ve ekibi sahneye çıkarak kongre üyelerini selamladılar.

Daha sonra yapılan oylamada Hüzeyir Ergin'in Pembe Listesi seçimi kazandı.

Yönetim ve denetim kurulu şu isimlerden oluştu.

Başkan Hüzeyir Ergin

YÖNETİM KURULU (ASİL)

Ahmet Yücel Şapçı, Serkan Yılmaz, Tamer Sözbir, Necati Tunç, Ali Kaan Güler, Mustafa Uğur Şentürk

YÖNETİM KURULU (YEDEK)

Cüneyt Ünver, Murata Yalaza, Tuncay Özen, Yaşar Özdemir, Ramazan Aktaş, Uğur Güzel

DENETİM KURULU (ASİL)

Mustafa Karınca, Salim Temel, Murat Güner

DENETİM KURULU (YEDEK)

Cengiz Güç, Elif Baygül, Çiğdem Gülecen.