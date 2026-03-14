Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, önemli içme suyu hatlarından biri olan Duraliler 1 Ana İsale Hattı'nda gerçekleştirilen deplase ve altyapı çalışmalarını 24 saat esasına dayalı yoğun bir çalışmasıyla tamamlandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, çalışmalar kapsamında mevcut hattın Karayolları projesiyle çakışan bölümünü yeni güzergâha taşındı. Yaklaşık 3,5 kilometrelik hat deplasesi gerçekleştirilirken, projede 1200 milimetre çapında düktil borular kullanıldı. Yaklaşık 50 personelin görev aldığı çalışmada ana hat yeniden düzenlendi ve bağlantıları tamamlanarak sistem sorunsuz bir şekilde devreye alındı.

3,5 KİLOMETRELİK HATTIN DEPLASESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, Karayolları tarafından Duraliler bölgesinde yürütülen üstgeçit çalışmaları nedeniyle ana isale hattında deplase çalışması yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, yaklaşık 3,5 kilometrelik hattın 1200'lük düktil borular kullanılarak yeni güzergâha taşındığını ifade etti. Gülebay, çalışmaların sahada görev yapan ekiplerin yoğun mesaisiyle kısa sürede tamamlandığını ifade ederek, ASAT'ın kent altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara kesintisiz, sağlıklı içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.