İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Artİstanbul Feshane'de gerçekleşen iftar yemeğinde inanç temsilcileri ile bir araya geldi. İftar yemeğine katılan tüm konuklara teşekkür eden Aslan, 'Bu güzel Ramazan akşamında davetimize icabet ederek İstanbul'un iftar sofrasına teşrif ettiğiniz için, soframızı bereketlendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepimizi, farklılıklarımızın zenginliğiyle bir araya getiren bu medeniyet sofrası, İstanbul sofrasıdır. Çünkü, İstanbul'un bizzat kendisi bir medeniyet sofrasıdır' dedi.

'BU AZİZ ŞEHRE MUHABBETLE HİZMET ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ'

'Bizler, bu aziz şehre gelmiş geçmiş tüm canlara muhabbetle hizmet etmenin gururunu yaşayanlarız' diyen Aslan, şunları söyledi: 'İnsanın insanla ve tabiatla barışık olduğu İstanbul'da, değişik inanç ve kanaatlerin sembolü olan ibadethaneler de duvar duvara bitişik nizamda inşa edilmişlerdir. Soframızda; İstanbul'umuzun kültürel, sosyal ve inanç hayatının aslî unsurları olan pek çok müessesenin temsilcileri yer alıyor. Bayramı bayramımız olan, düğünü düğünümüz olan, cenazesi cenazemiz olan dostlarımızın mutluluğu da bizim mutluluğumuzdur. Ülkemizin ve şehrimizin dini ve kültürel değerlerdeki çeşitliliği, içinde yaşadığımız coğrafyanın zenginlik unsurlarıdır. Fakat zenginlik olarak görülmesi gereken kimlik ve aidiyet kavramlarının günümüzde maalesef bölge, dünya ve ülke siyaseti tarafından bir araç gibi kullanıldığını görüyor ve çok üzülüyoruz. Tüm bu özgün kimliklerimiz ve aidiyetlerimizle bir arada barışın, paylaşmanın bir sofra etrafında buluşmanın temel ilkemiz olduğunu hatırlamak, hatırlatmak, bunun değerini korumak boynumuzun borcu ve işte bu amaçla burada bir aradayız.'