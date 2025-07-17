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Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yetkililer, vatandaşlardan herhangi bir olumsuz durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerini istedi.

Yangının kontrol altında alınmasında emeği geçen kahramanlarımıza, bizlere destek veren kurum ve kuruluşlarımıza, STK'lara ve gönüllülerimize teşekkür ederiz. pic.twitter.com/oJgwMQoKGG — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 17, 2025

???? KONTROL ALTINDA #Tekirdağ #Şarköy 'de orman dışı alanda meydana gelen yangın kontrol altına alındı.

OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının söndürülmesinde görev alan ekipler, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülere teşekkür edildi.

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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde başlayan orman dışı yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, emeği geçenlere teşekkür etti. ANKARA (İGFA) - Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde 15 Temmuz 2025’te tarım arazisinde başlayarak yayılan orman dışı yangın, Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) koordinasyonunda yürütülen yoğun çalışmalarla kontrol altına alındı.

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