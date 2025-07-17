Su temini konusunda karşılaşılan zorluklar her geçen gün daha da büyürken, Çevre Yapı Arıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Özçelikler, susuzluk tehlikesine karşı en etkili çözümlerden birinin atık suların geri kazanımı olduğunu vurguladı.BURSA (İGFA) - Artan iklim krizi, kuraklık ve nüfus yoğunluğu nedeniyle Türkiye’de ve dünyada su kaynakları alarm veriyor. Açıklamasında, suyun her damlasının kıymetli olduğunu belirten Özçelikler, “İçinde bulunduğumuz dönem, suya bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini açıkça gösteriyor. Atık su kavramını bir kenara bırakıp, bu suları geri kazanılabilir bir kaynak olarak değerlendirmeliyiz. Modern arıtma teknolojileriyle, endüstriyel ya da evsel atık suları yeniden kullanıma kazandırmak mümkün” dedi.

TARIM VE SANAYİ İÇİN BÜYÜK POTANSİYEL

Özçelikler, özellikle tarım ve sanayi sektörlerinin su ihtiyacını karşılamak adına geri kazanımın büyük önem taşıdığını ifade etti: “Türkiye’de yıllık su tüketiminin yaklaşık yüzde 70’i tarımda kullanılıyor. Bu alanlarda arıtılmış atık suların kullanımı, hem su israfını önler hem de doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltır. Aynı şekilde, sanayi kuruluşları da arıtılmış suyu tekrar kullanarak hem maliyetlerini düşürebilir hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunabilir.”

YATIRIM ÇAĞRISI: “GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ”

Sürdürülebilir bir gelecek için geri kazanım projelerinin hızla yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Çevre Yapı Arıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Özçelikler, kamu ve özel sektöre çağrıda bulundu: “Bugün atacağımız her adım, yarının su krizini önleme adına büyük önem taşıyor. Atık su arıtma ve geri kazanım projelerine yapılacak her yatırım, sadece çevresel değil, ekonomik ve toplumsal anlamda da uzun vadeli kazanç sağlayacaktır.”