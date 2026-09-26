Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'İznik Kültürel Miras Teknik Gezisi'ne katılan Bursa Şehir Hastanesi çalışanları, İznik'in tarihî ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından Aile Sağlığı Haftası kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik kültür gezisi düzenlendi. Sağlık çalışanlarının yoğun mesailerine ve özverili çalışmalarına dikkat çekmek, motivasyonlarına katkı sunmak ve şehrin kültürel mirasına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen İznik gezisine, Bursa Şehir Hastanesi çalışanları katıldı.

İZNİK'İN TARİHÎ MİRASI YAKINDAN TANITILDI

Sağlık çalışanları, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İznik'in binlerce yıllık geçmişine ışık tutan tur kapsamında ilçedeki müzeleri, ören yerlerini ve tarihi anıt yapıları ziyaret etti. Programın dikkat çeken kısımlarından birini seramik atölyesi oluşturdu. Atölyeye katılan sağlık çalışanları, kentin önemli kültürel değerlerinden biri olan seramik yapımını uygulamalı olarak deneyimledi.