Çekmeköy'de sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Hacı Avni Şahin Mahalle Evi, düzenlenen törenle kapılarını vatandaşlara açtı. Mahalle sakinlerinin sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinden yararlanabileceği merkez, aynı zamanda komşuluk ilişkilerini ve dayanışmayı güçlendirecek önemli bir buluşma noktası olacak.

İSTANBUL (İGFA) - Çekmeköy Belediyesi, ilçeye kazandırdığı sosyal hizmet noktalarına bir yenisini daha ekledi. Merkez Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hacı Avni Şahin Mahalle Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine; Çekmeköy Kaymakamı Ömer Bilgin, Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı, MHP Çekmeköy İlçe Başkanı Tahsin İnce, BBP Çekmeköy İlçe Başkanı Murat Arslan, bağışçı Şaban Şahin, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Mahalle sakinlerinin sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinden yararlanabileceği Hacı Avni Şahin Mahalle Evi'nde ücretsiz çay ikramı, kütüphane, çeşitli etkinlikler ve Halk Eğitim kursları düzenlenecek.

Merkezde ayrıca emekliler ve yaşlı vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlamak amacıyla özel bir buluşma alanı oluşturuldu. Vatandaşların bir araya gelerek sohbet edebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği alanda çeşitli sosyal faaliyetler de gerçekleştirilecek.

Mahalle Evi'nin hizmetleri arasında 65 yaş üstü emeklilere yönelik ücretsiz berber hizmeti de bulunuyor.

Merkez Mahallesi'ne kazandırılan Hacı Avni Şahin Mahalle Evi'nin; vatandaşların bir araya geldiği, sosyal dayanışmanın ve komşuluk ilişkilerinin güçlendiği önemli bir merkez olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

'HER MAHALLEMİZİN BİR NEFESİ OLSUN'

Açılış töreninde konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Hacı Avni Şahin Mahalle Evi'nin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Çerkez konuşmasında, Merkez Mahallesi'nin Çekmeköy'e ilk geldiği dönemde yaşadığı ve çocukluk yıllarının geçtiği mahalle olduğunu ifade ederek, burada geçmişin hatıralarını yaşatırken ilçeye yeni bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Mahalle Evi'nin özellikle emekliler, büyükler ve mahalle sakinleri için bir buluşma noktası olacağını belirten Çerkez, şöyle konuştu:

'Hacı Avni Şahin Mahalle Evimiz; emeklilerimizin, büyüklerimizin, komşularımızın bir araya geleceği, sohbet edeceği, dinleneceği, güzel vakit geçireceği bir buluşma noktası olacak. Biz istiyoruz ki Çekmeköy'de her mahallemizin bir nefesi, her komşumuzun kendisini ait hissedeceği bir mekânı olsun. İnsanlarımız aynı çatı altında buluşsun, sohbet etsin, birbirine destek olsun.'

'ÇEKMEKÖY ADINA YAPILAN HER GÜZEL KATKI ÇOK KIYMETLİ'

Hacı Avni Şahin Mahalle Evi'nin ilçeye kazandırılmasında emeği bulunan bağışçı Şaban Şahin'e teşekkür eden Başkan Çerkez, Çekmeköy adına gerçekleştirilen her katkının değerli olduğunu vurguladı.

Çerkez, 'Bu güzel Mahalle Evi'nin ilçemize kazandırılmasında emeği ve katkısı bulunan değerli bağışçımıza huzurlarınızda gönülden teşekkür ediyorum. Çekmeköy adına yapılan her güzel katkıyı çok kıymetli buluyoruz' dedi.

Hacı Avni Şahin Mahalle Evi'nin hizmete girmesiyle birlikte Merkez Mahallesi'nde vatandaşların sosyal ve kültürel faaliyetlere daha kolay erişebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturulurken, merkezin mahalle sakinleri arasında dayanışma, komşuluk ve sosyal bağların güçlenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.