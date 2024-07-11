ORDU (İGFA) - Altınordu ilçesi Saraycık mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yoroz Kent Ormanında gerçekleştirilen tatbikatta, Vali Muammer Erol, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İl Müdürü Osman Işık, Defterdar İbrahim Bayraktar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hüseyin Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Şubesi arama kurtarma ekibi hazır bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Şubesi bünyesinde oluşturulan arama kurtarma ekipleri Yoroz Kent Ormanı’nda bir tatbikat yaptı.

Beslenme, ikram, ayni yardım, bağış, hasar tespit, teknik ve lojistik hizmet ekipleri, konusunda AFAD’ın eğitiminden sonra göreve başlayan 27 kişilik ekipler 3 ayda bir AFAD’ın koordinesinde bir tatbikat yapıyor.

"Arazide Kayıp ve Mahsur Kalma" Senaryosunun tatbik edildiği programda evinden yürüyüş için çıkan 30 yaşlarında bir vatandaşın aşırı yağış sonucu kendisine ulaşılamadığı ihbarı üzerine Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Şubesi, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ve AFAD’dan oluşan üç ayrı ekip kayıp vatandaşı bulabilmek için harekete geçti. Yaralı olarak bulunan vatandaş ekiplerce hastaneye sevk edildi.

Gerçeği aratmayan tatbikatı izleyen Vali Muammer Erol, görevli tim ekiplerini tebrik ederek, başarılar diledi.

İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek ise, "Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı Başkanlığı ortak çalışması olan arama kurtarma ekibimize Ordu Valiliğimiz AFAD kurtarma ekipleri tarafından eğitim verildi. Her üç ayda bir bu tatbikatları yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.