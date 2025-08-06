Milli Savunma Bakanlığı, Reis Sınıfı denizaltıların ilki TCG Pirireis’in Karadeniz Uyumu Harekâtı kapsamında Karadeniz Ereğli Askerî Limanı’nı ilk kez ziyaret ettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Reis Sınıfı denizaltıların ilk gemisi TCG Pirireis’in Karadeniz’de ilk kez görev aldığını açıkladı.

TCG Pirireis, Karadeniz’deki terörizm ve asimetrik tehditleri caydırmak amacıyla icra edilen Karadeniz Uyumu Harekâtı’na katılmak üzere Karadeniz Ereğli Askerî Limanı’nı ziyaret etti.

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