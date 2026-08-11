ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, vize randevularını 'bot' yazılımlarla topladığı ve vatandaşların randevu almasını engelleyerek yüksek ücret karşılığında hizmet sunduğu iddia edilen yapılara yönelik soruşturmanın ayrıntılarını açıkladı. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 6 ilde 63 adrese operasyon düzenlenirken 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen vize randevusu soruşturmasına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında bazı kişi ve şirketlerin, vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine 'bot' olarak adlandırılan yazılımlarla eriştiğinin tespit edildiğini belirtti. Bu yöntemle randevuların toplu şekilde alındığı ve vatandaşların doğrudan randevu almasının fiilen imkânsız hale getirildiğinin araştırıldığını aktaran Gürlek, şüphelilerin belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi karşılığında vatandaşlardan 'yazılım', 'danışmanlık' ve 'hizmet bedeli' adı altında yüksek miktarlarda para tahsil ettiğini ifade etti.

2,8 MİLYAR TL'LİK PARA HAREKETİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yapılan incelemelerde, Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturma kapsamındaki şirket yapılanmalarının hesaplarında 2 milyar 841 milyon TL'yi aşan para hareketi tespit edildi. Aynı incelemelerde 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon TL tahsil edildiği belirlendi. Tahsilatların önemli bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının hesaplarına aktarıldığı, ayrıca yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyoruz. Cumhuriyet başsavcılıklarımız, kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili kamu kurumlarımız omuz omuza çalışıyor. Vatandaşlarımızın: — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 11, 2026

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında bugün İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirilirken, adreslerde ele geçirilen dijital materyal ve belgeler üzerindeki incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere operasyonda görev alan savcı, jandarma personeli ve Hazine ve Maliye Bakanlığı birimlerine teşekkür etti.

Bakan Gürlek, vatandaşların yetkili kurumların hizmetlerine erişimini engelleyerek bunu haksız kazanç kapısına dönüştüren yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.