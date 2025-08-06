Ticaret Bakanlığı, Bakanlık adının kullanıldığı dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyunu uyardı.
Bakanlık, adının kullanıldığı dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
Açıklamada, “Kamuoyunun Dikkatine - Bakanlık Adı Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılıklara Karşı Dikkatli Olunuz,” denilerek, resmi olmayan kaynaklardan gelen taleplere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Kaynak: İGF