Ticaret Bakanlığı, Bakanlık adının kullanıldığı dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyunu uyardı.

Bursa İznik'e bakanlıktan hibe çöp kamyonu
Bursa İznik'e bakanlıktan hibe çöp kamyonu
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Bakanlık, adının kullanıldığı dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Açıklamada, “Kamuoyunun Dikkatine - Bakanlık Adı Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılıklara Karşı Dikkatli Olunuz,” denilerek, resmi olmayan kaynaklardan gelen taleplere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İGF