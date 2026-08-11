ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda 28 ilde uyuşturucu madde satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlara, İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı 1.326 narkotik ve asayiş ekibi ile 7 bin 956 personel katıldı.

Operasyonlarda; 104 kilogram uyuşturucu madde, 294 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 milyon 200 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi. 96 şüpheli yakalandı

Operasyonlar kapsamında 96 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 69'u tutuklanırken, 27 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları ve uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildiği bildirildi.

28 İlde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine' yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda;

-104 kg uyuşturucu madde ile

-294 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

-2 milyon 200 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.: pic.twitter.com/NmVonFtvsG — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 11, 2026

İçişleri Bakanlığı, sokak satıcıları, uyuşturucu imalatçıları ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek operasyonda görev alan jandarma personeli, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçenleri tebrik etti.