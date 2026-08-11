Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şehmus EDİS (ŞIRNAK İGFA)

Yıllardır yaşanan çatışma ve kargaşa ortamı nedeniyle bölgenin hak ettiği gelişmişlik düzeyinin gerisinde kaldığını ifade eden Sabgatullah Anmal, yeni süreçle birlikte Şırnak'ın kabuğunu kırdığını ve kararlı adımlarla ilerlediğini söyledi.

'Devlet Aklının Kararlılığını Memnuniyetle Karşılıyoruz'

'Terörsüz Türkiye' sürecinin toplumsal bir mutabakatla sürdürülmesinin önemine vurgu yapan Anmal, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci 'Devlet Aklı' ile kararlılıkla sürdürmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu süreci kararlılıkla sahiplenen başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalışma arkadaşları olmak üzere, Meclis ve komisyon aşamalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' dedi.

'Kamu Görevlileri İçin 'Sürgün' Yeriydi, Şimdi Organizasyon Merkezi Oldu'

Şırnak'ın geçmişte kamu çalışanları için zorlu bir bölge olarak algılandığını ancak bu durumun tamamen değiştiğini belirten Anmal, 'Daha önce sağlık çalışanları ve öğretmenler başta olmak üzere kamu görevlileri için bu bölge büyük bir endişe kaynağı ve 'sürgün yeri' olarak görülüyordu. Bugün ise büyük organizasyonların ve eğitim şuralarının merkezi haline geldi. Hafta sonu gerçekleştirilen TEKNOFEST organizasyonunun ardından, Millî Eğitim Bakanı, bakanlık bürokratları ve 81 ilin millî eğitim müdürünün katılımıyla eğitime yön verecek dev toplantının Şırnak'ta yapılıyor olması bu değişimin en somut kanıtıdır.'

'Bölge yüzde 50-60 Oranında Göç Veriyordu'

Geçmişte terör saldırıları ve huzursuzluk ortamı nedeniyle ailelerin çocuklarının geleceği için bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını hatırlatan Anmal, Şırnak'ın yüzde 50 ila 60 oranında büyük şehirlere göç verdiğini kaydetti.

Yeni dönemle birlikte bu tablonun tersine döndüğünü ifade eden Anmal, 'Olumlu yönde gelişen 'Terörsüz Türkiye' süreci sayesinde Şırnak artık güvenli bir şehir haline gelmiştir. Şehrimizin göç veren değil, göç alan bir konuma yükselmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Şırnak, önümüzdeki süreçte de kararlı adımlarla gelişerek bölgenin gözde şehirleri arasında yerini alacaktır' ifadelerini kullandı.