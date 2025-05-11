Baykar, Bayraktar TB3 PT-3 ve PT-4’ün TCG Anadolu’dan art arda gerçekleştirdiği uçuşları duyurdu. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Baykar, “Kanat açtık deniz ufkuna!” dedi.ANKARA (İGFA) - Baykar, yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar TB3’ün PT-3 ve PT-4 prototiplerinin TCG Anadolu gemisinden birbiri ardına gerçekleştirdiği uçuşları sosyal medya hesabından paylaştı.

“Birbiri ardına… Kanat açtık deniz ufkuna!” ifadeleriyle duyurulan uçuşlar, DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında yapıldı.

#BayraktarTB3 PT-3 & PT-4 ????????Birbiri ardına…Kanat açtık deniz ufkuna!One after another… We spread our wings toward the sea’s great wonder!⚓️ TCG Anadolu #MilliTeknolojiHamlesi ???????????? pic.twitter.com/zu4GSJlWjy— BAYKAR (@BaykarTech) May 11, 2025

Bayraktar TB3’ün daha önce de TCG Anadolu’dan tam otonom kalkış ve iniş testlerini başarıyla tamamladığı biliniyor.

Bu uçuşlar, Türkiye’nin insansız deniz havacılığı kabiliyetini bir kez daha gözler önüne serdi.